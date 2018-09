Razones por las que tu Ex decide buscarte. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No te extraña, no te necesita y no te ama, éstas son sus verdaderas razones:

La escuchas todos los días [One, don’t pick up the phone, you know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone]. Has visto el video por lo menos cien veces [two, don’t let him in you have to kick him out again], te has aprendido por lo menos el coro y cada que lo cantas, [three, don’t be his friend , you know you’re gonna wake up in his bed in the morning and if you’re under him you ain’t getting over him] sabes que Dua Lipa tiene toda la razón: tienes que superarlo.

No importa cuántas veces cantes “New Rules” y te jures no volver a caer en las redes de tu ex, cuando el teléfono suena y ves que es su número telefónico en lugar de colgar y bloquearlo, contestas. «Te extraño, ¿nos vemos?», escuchas del otro lado del auricular… Antes de que digas sí, debes leer estas razones que explican por qué te está buscando… y no, no es por amor:

–

1.Se siente solo

Ha pasado el tiempo y no encuentra a alguien que lo haga sentir como tú. Pero no te confundas, no es un halago hacia tu persona. Es que tu presencia en su vida le hacía sentirse mimado, comprendido, amado. Pero no eres tú a quien extraña sino las palabras bonitas que le decías por las noches, los mensajes que le mandabas por las mañanas, los abrazos con los que lo reconfortabas. Algo que, cuando encuentre en alguien más, dejará de buscar en ti.

–

2. Está ebrio

No, los borrachos no siempre dicen la verdad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y uno de sus efectos es inhibir el funcionamiento habitual de ciertas partes del cerebro, entre ellas la de toma de decisiones. Aunque te llame jurando amor eterno, probablemente pueda arrepentirse de eso al día siguiente. Si de verdad te extrañan, te lo hará saber en sus 5 sentidos.

–

3. Quiere tener sexo

Contigo tenía sexo de manera habitual. Ambos se conocen, saben lo que les gusta y lo que no. Eso hace que el apego sexual sea mucho más difícil de soltar. Debes saber que eso tampoco implica que no ha tenido sexo con otras personas o que piense que sólo tiene conexión contigo. Sólo quiere recordar viejos tiempos sin necesidad de esforzarse mucho.

–

4. Tiene celos

Sabe —o intuye— que estás saliendo con alguien más. Su egoísmo e incapacidad de dejarte ir le hace seguir sintiendo la necesidad de retenerte a como dé lugar. No sólo tiene celos de que tengas otra relación sino de que estés haciendo progresos con tu vida y que emocionalmente estés mejor sin él.

–

5. Heriste su orgullo

«¿Cómo me va a olvidar a mí?», piensa. No cree que sea posible que alguien en el mundo pueda decirle “no”. Si es una persona en extremo egocéntrica o con un narcisismo exorbitado, una separación implica una herida honda, no porque te ame, sino porque cree que no existe nadie en el mundo que pueda dejarlo de amar. Si tú fuiste quien terminó la relación, quizás esté buscando la manera de regresar para terminarla él.

–

6. Continúa estancado

Han pasado meses o años, él continúa en el mismo lugar donde lo dejaste la última vez: tiene exactamente los mismos planes y los mismos conflictos emocionales que antes. No ha cambiado ni un poco y no entiende que tú sí. No es que te ame, es que está estancado en un estado de confort del que no sale y pretende que tú tampoco lo hagas.

–

A todos nos gusta sentirnos el amor de la vidade alguien; la sensación que causa sentirse insuperable se vuelve adictiva, necesitamos que nos recuerden a cada momento que no somos reemplazables, que quien amamos un día siente nuestra ausencia, que está arrepentido y que el hecho de que regrese es la muestra fehaciente de que es con quien debemos estar.

Y aunque sí, existe la posibilidad de que te busque porque en verdad te ame, antes de lanzarte a sus brazos de vuelta, considera estas otras razones y además qué es lo que tú quieres de tu vida. Si terminaron fue por una razón, ¿de verdad crees que regresar cambiaría las cosas?