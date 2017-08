“Ella es real”, la carta de amor que va en contra de los estereotipos de belleza

“Amo a esta mujer y su cuerpo con curvas. Cuando era adolescente, mis amigos se metían conmigo por mi atracción hacia las chicas anchas, aquellas que eran más bajitas y con curvas, chicas a las que tu amigo se referiría como “rechonchas”, incluso, “gordas”. Entonces, cuando me convertí en un hombre y comencé a educarme en asuntos como el feminismo y sobre como los medios marginan a las mujeres al representar estándares de belleza limitados y específicos (delgada, alta, estilizada) me di cuenta de cuantos hombres se han creído esa mentira. Para mí, no hay nada más sexy que la mujer de aquí al lado: muslos gruesos, trasero grande, un flotador, etc. Su forma y tamaño no aparecerán en la portada del Cosmopolitan pero es el que aparece en mi vida y mi corazón. No hay nada más sexy para mí que una mujer con curvas y confianza en sí mima. Esta preciosa chica con la que me casé llena cada pulgada de sus vaqueros y sigue siendo la más guapa de la habitación. Hombres, vuelvan a pensar lo que la sociedad les dijo que deben desear. Una mujer de verdad no es una estrella del porno, un maniquí de bikinis o un personaje de película. Ella es real. Ella tiene unas preciosas estrías en sus caderas y pequeños hoyuelos en su trasero. Chicas, no se engañen a ustedes mismas pensando que deben encajar en un determinado molde para sentirse queridas y apreciadas. Hay un tipo ahí fuera al que le vas a gustar por exactamente lo que tú eres, alguien que te querrá como yo quiero a mi Sarah”.

