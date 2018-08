Receta para olvidar un amor prohibido - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Aceptémoslo, todos hemos tenido un amor imposible y muchas veces lo imposible es olvidarnos de esa persona. Estos son los consejos que debes seguir para superar ese amor y seguir adelante

Enamorarnos de alguien que no nos corresponde es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Los sentimientos de dolor y frustración son comunes en esos momentos, sin embargo hay pasos y consejos que debemos seguir para continuar con nuestra vida sin morir de amor.

Reflexiona

Para que un amor haya sido imposible debe haber una serie de factores que lo hagan así. Estos fueron los que hicieron que ese amor fuera imposible. Cuando nos enamoramos, preferimos irnos por los sentimientos y no por la razón, por ello es necesario que pensemos y reflexionemos en por qué ese amor que queremos no nos conviene o no nos es posible. Hacerlo nos ayudará a comprender la situación y a sentirnos cada vez mejor al respecto

La importancia de la aceptación

No es bueno que nos aferremos a un amor que no funcionó y que probablemente no funcionará. Para olvidar un amor imposible es necesario comprender y aceptar que no nos trae un beneficio y que lo mejor será dejar atrás la idea de esa relación.

Por más obvio que parezca, este paso es crucial para movernos hacia delante y dejar atrás el daño.

Adiós a las ideas falsas

Ni esa persona era tu alma gemela, ni el amor de tu vida, ni tu amor eterno y mucho menos vas a morir de amor. Entendamos que estas ideas falsas nos las han sembrado películas, libros y demás, sin embargo no son ciertas y solo nos hacen aferrarnos al pasado. Estas ideas preconcebidas nos hacen pensar que no encontraremos a alguien igual a la persona que dejamos.

Date tiempo y espacio

Poner distancia entre tú y esa persona es otro paso vital para salir de esa relación. Sabiendo que estás dejando a una persona que no te conviene, aléjate.

Resulta casi imposible para todas las personas controlar nuestros sentimientos o al menos controlar nuestros impulsos y actuar con inteligencia emocional. Como esto es extremadamente difícil, la mejor opción es alejarnos de quien nos causa estas emociones. Evita hablar con esa persona, quedar de verse o coincidir en algún lugar. Lo mejor es poner distancia hasta que el corazón haya sanado.

Dedícate a ti mismo

Para distraerte de ese amor, lo mejor será poner distancia y segundo, dedicarte tiempo y amor a ti mismo. Antes de querer a alguien es importante quererte a ti mismo.

Darte cariño es importante y puedes hacerlo de muchas formas. Come algo que te gusta, haz algo que te llene de alegría o busca una actividad que te llene. No caigas en excesos ni busques tapar una carencia con algo más, acá el consejo es buscar algo que te haga sentir mejor.