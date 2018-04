¿Recuerdas a la niña de Karate kid? Pues ya no es una niña, creció y está guapísima - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

The Karate Kid, el remake estrenado en 2010, es bien recordado no solo por la película en sí sino también por haber sido la producción que lanzó la fama a Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Claro, no podemos olvidar la increíble participación de Jackie Chan en la cinta, pero no hay dudas de que los niños se robaron toda la atención.

Sobre todo la adorable pequeña amiga de Jaden, interpretada por Wenwen Han. ¿La recuerdas? Probablemente cuando veas cómo ha cambiado al crecer te sorprendas y hasta dudes de si la recordabas tan bien como creías…

Hoy, la actriz se convirtió en modelo y violinista, y su cambio es sorprendente. ¡Mira las fotos!

Una publicación compartida de 韩雯雯 (@wenwen.han) el 22 Oct, 2016 a las 3:56 PDT

