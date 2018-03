Regresa uno de los mejores videojuegos de NES - INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Si eres un fanático del fútbol y aún más de los videojuegos debes recordar lo popular que fue el International Superstar Soccer Deluxe, un título de Konami que fue lanzado en 1995 y que tenía a las mejores selecciones del mundo en su momento.

En ese entonces apareció también una versión modificada (una hackrom en rigor) llamada “Campeonato Brasileiro 96”, la que tenía los elencos de dicho certamen, además de la presencia de conjuntos latinoamericanos.

Y ahora viene lo bueno ya que varias décadas más tarde un grupo de usuarios en Internet creó una edición basada en el torneo nacional, denominado “Fútbol 96”. El título que se puede jugar aquí, presenta 24 elencos, además de cuadros históricos de la selección chilena. Lo mejor es que la versión cuenta con los tradicionales Scenarios, al igual que varios estadios del fútbol criollo.

HISTORIA DEL VIDEOJUEGO

International Superstar Soccer (abreviado ISS y conocida en Japón como Jikkyō World Soccer) es una serie de videojuegos de fútbol desarrollados por la compañía japonesa Konami, la mayoría por la subsidiaria de Osaka KCEO. Los juegos de esta serie no deben confundirse con los de la serie Pro Evolution Soccer (también conocida como Winning Eleven), desarrollados originalmente para PlayStation por KCET, la subsidiaria de Konami en Tokio. Títulos de la serie ISS han aparecido para Super Nintendo, Sega Mega Drive, PlayStation, PlayStation 2, Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube, Xbox y Windows.

Copa Internacional (equivalente a un Mundial FIFA con una clasificación previa): La copa internacional está compuesta de 26 partidos, dos clasificatorios, tres en fase de grupos y cuatro de eliminación directa. Las eliminatorias son invariables para Brasil (vs. Argentina y Colombia), para México (vs. USA Honduras Costa Rica Dominica Trinidad y Tobago El Salvador Perú Chile Barbados República Dominicana Bahamas y Uruguay Granada), para Japón Baréin Corea del Norte Irak (vs. Corea Irán Catar Mongolia Tailandia Kazajistán Sri Lanka Bangladés y Turquía Afganistán), y para Nigeria Ghana Gambia Senegal Kenia Guinea Ecuatorial Egipto Namibia Suazilandia República Centroafricana Túnez Guinea (vs. Camerún Malaui Congo Angola, Costa de Marfil Lesoto Sudáfrica Eritrea Gabón Liberia Botsuana Burkina Faso Malí Togo, Sierra Leona y Yibuti Tanzania Marruecos), lo anterior en vista de la escasez de equipos para las regiones que estos grupos representan. En Europa los grupos de clasificación suelen variar de una a dos veces, (vs. Albania Luxemburgo Estonia Bosnia y Herzegovina y Eslovenia Hungría),

emplazándose uno o los dos de los equipos contra los que hay que enfrentarse. Las eliminatorias de Brasil (o sea cual sea el equipo que de este equipo se escoja) pueden ser las más duras, “cuantitativamente” las de Japón pueden revestir cierta dificultad por el nivel parejo de los equipos.

La fase de grupos o fase dos, inspirada en la forma de realizarse la Copa Mundial FIFA entre 1986 y 1994, está constituida por 6 grupos de cuatro equipos. La cantidad de grupos es evidenciable primero por la fecha de edición del juego (1995), y segundo por que en ocasiones equipos con los que se comparte grupo que consiguen un tercer lugar hacen presencia en la segunda ronda como mejores terceros, a pesar de esto, esta forma de clasificación es inaccesible al jugador que para avanzar debe estar entre los primeros dos lugares.

Los octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales son de eliminación directa, con alargues y tiros desde el punto de penal.

Primordialmente suelen llegar a la final equipos de la talla de Brasil, Alemania, Italia y en segunda medida Argentina, Holanda, Inglaterra, Francia y República Checa. Sudáfrica. Guatemala,

El triunfo en la final da acceso a una celebración de jugadores que levantan una copa y luego a los créditos adornados con celebraciones y movimientos de los jugadores del equipo ganador. Este rescate está hecho con imágenes prediseñadas por lo que es el único para la totalidad de los equipos, solo variando el color del uniforme y en ciertos casos el color de piel de los dibujos.

Serie Mundial (Liga, todos contra todos): Esta competición se puede considerar el reto mayor en ISS de Luxe ya que es el que de mayor números de juegos se compone y el que da la mayor recompensa que es el acceso a los equipos especiales (ver equipos especiales). Con un total de 128 partidos y claves de 110 caracteres es el que requiere mayor tiempo y paciencia.

El torneo consta de dos vueltas en nivel 5 y dos vueltas y media en nivel 3 y 4, en nivel 1 y 2 solo se felicita al jugador y se le insta a competir en el siguiente nivel. Los partidos, como en el Torneo Internacional duran mínimo 5 minutos por tiempo y no se admiten empates por lo que de presentarse dicha situación se dan tiempos extra y series desde el punto penal.

La liga es generalmente muy desequilibrada, manteniéndose en la punta equipos como Brasil, Alemania, Argentina, e Italia Jamaica Bélgica que solo pierden uno o dos partidos (generalmente contra el jugador) y en el fondo de la tabla equipos como Grecia, Japón y Austria Sudáfrica Guatemala que solo logran sumar de 9 a 10 juegos ganados en cada sesión.

El último juego (de estar de líder y mantenerse) desemboca en el más elaborado rescate del juego, que inicia con la misma imagen del rescate en Copa Internacional, solo que se remplaza el trofeo por un platón y desde la parte inferior ascienden globos que dan apertura a un desfile de fotografías que finalizan con una del equipo ganador. Mas este no es el final, luego de esta presentación se da al jugador una clave de ocho caracteres que permite un partido contra el equipo de Todas las Estrellas, de vencer a tan duro rival se congratula al ganador, se reinicia el juego y esta vez hay una nueva zona que componen los equipos de las estrellas.

Modo de Escenario: En una sección al principio del juego se puede elegir jugar entre nueve partidos, cada uno de estos partidos ya están arreglados, ya están elegidos los equipos, tienen un resultado (que dependiendo de lo dificultoso del partido, serán los goles necesarios para dar vuelta el resultado), generalmente estos partidos están en el último minuto del segundo tiempo de juego dándole al jugador poco tiempo para intentar ganar el partido. La dificultad está marcada de 1 en 5 por estrellas, esta será más difícil dependiendo la cantidad de goles que haya que hacer para ganar el partido. Si se logra ganar el partido al final se concederá una contraseña.

Copas personalizadas: Las copas personalizadas son torneos de máximo ocho equipos y mínimo uno manejado por el jugador. Si se quiere lograr que el torneo tenga partidos determinados por el jugador se debe seguir el siguiente método de selección: