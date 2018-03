Renuncia el presidente del Herediano tras conocerse investigación de Fiscalía - Emisoras Unidas

El inversionista y presidente del Club Sport Herediano del fútbol de Costa Rica, el estadounidense David Patey, renunció hoy al cargo, unos días después de que se conociera que la Fiscalía tiene abierta una investigación en su contra por lavado y narcotráfico.

“Soy un invitado en este hermoso país y no quiero ser una distracción, no es justo. Por ello, he renunciado a mi puesto en el Herediano”, escribió el empresario estadounidense en sus redes sociales.

Patey aseguró que han sido días “muy difíciles” para él y su familia y que espera que la afición del club comprenda su decisión de separarse del cargo.

“Mi preocupación por mi familia y su bienestar es sin duda mi prioridad. Sé quien soy, tengo una conciencia limpia. Me siento mal esta semana por haber tomado tanto espacio en los redes y en la prensa nacional”, dijo.

La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, anunció la semana pasada al Canal 7 de la televisión local que hay una investigación abierta contra Patey y otro estadounidense identificado como Scott Brannon, dueño de casas de apuestas en línea y quien también es inversionista del equipo de fútbol.

Navas dijo que no puede explicar a fondo los detalles, pero confirmó que se trata de una investigación por los delitos de legitimación de capitales y narcotráfico.

El Herediano, el tercer equipo con más títulos en Costa Rica con 26, despidió a Patey con un escueto comunicado en el que le agradece su trabajo.

“Estimado señor David Patey, agradecemos su dedicación y entrega hacia el Club Sport Herediano. ¡Gracias por tantos logros! ¡Abrazo de gol!”, indicó el equipo.

El estadounidense ha dicho que es un empresario honesto e inocente de los cargos por los que es investigado.

Patey llegó al club en el 2012 y con su inversión, no detallada públicamente, dio estabilidad económica al equipo que desde entonces recuperó el protagonismo que había perdido en el fútbol costarricense, que incluía una racha de 18 años sin ser campeón.

Desde la llegada del empresario el club pudo reforzarse con jugadores de peso locales e internacionales, lo que le permitió conseguir cinco títulos (de torneos semestrales).