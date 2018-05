Reportan 174 temblores por enjambre sísmico en el oeste de El Salvador - Emisoras Unidas

Un enjambre sísmico en el oeste de El Salvador generó, al menos, 174 temblores desde el pasado domingo hasta hoy, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que precisó que el de mayor magnitud fue de 4,1 en al escala Richter y que no se reportaron daños, informó la agencia de noticias EFE. La Red Sísmica Nacional señaló que los movimientos telúricos, de magnitudes en la escala abierta de Richter que oscilaron entre 4,1 y 1,4 se registraron entre las 04:23 hora local (10:23 GMT) del domingo y las 08:00 hora local (14:00 GMT) de este martes, y “solo seis fueron sentidos por la población”. Epicentro El epicentro de los sismos se ubica en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, “donde se produjo una activación de fallas geológicas que dieron lugar al enjambre”. El Ministerio explicó que continua dando seguimiento a la actividad sísmica para informar a la población sobre la evolución del fenómeno y recomienda a la ciudadanía atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación. ACAN-EFE