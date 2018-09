Responsabilidad y cordura recomienzan empresarios en un diálogo nacional - Emisoras Unidas

Hoy en el programa A Primera Hora se analizaron los hechos ocurridos ayer, tras manifestaciones, allanamientos y pronunciamientos del presidente Jimmy Morales que han ocasionado diversos puntos de vista.

Además, el Congreso suspendió ayer la sesión plenaria por una protesta que impidió el ingreso de diputados, que fueron recibidos con insultos y empujones por manifestantes de la Universidad de San Carlos (Usac), que solicitan el retiro de inmunidad del mandatario, la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que no se aprueben las reformas a la Ley en Materia de Antejuicio.

En reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Presidente dijo que cada estudiante de la Usac sale “carísimo” al pueblo de Guatemala, y los estudiantes respondieron que el mandatario le ha salido caro al país.

Para analizar estos asuntos fueron contactados por la vía telefónica Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y Carla Caballeros, de la Cámara del Agro.

No son solo estos tres días. Son una serie de acontecimientos de los últimos meses. Falta de certeza jurídica, el accionar de la CC, todo eso afecta al clima empresarial.

Lo que más preocupa es el sistema económico. La actividad industrial ha bajado más del 5 por ciento, ha crecido el desempleo y eso hace que aumente la pobreza y la migración.

Cada quien ha hecho sus manifestaciones, nosotros somos respetuosos del libre derecho de manifestación, siempre que se haga al margen de la ley. Lo que llama la atención es que se le da credibilidad a grupos que están promoviendo el rompimiento constitucional.

Gente que está acusada del robo de energía y de otros conflictos sociales están generando un conflicto y encendiendo esa llama. Hay que hacer un llamado a que los grupos provocadores de falta de respeto a las instituciones no caigan en eso. Hoy debemos buscar el fortalecimiento de las instituciones del Estado. No podemos cambiar presidentes solo porque no estamos de acuerdo con lo que hace o dice.