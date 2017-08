Retiran apoyo a concierto de Maluma por sus letras machistas

Compartir Facebook

Por considerar que las letras de Maluma son machistas, el cabildo de Tenerife, España, le retiró una ayuda económica a los organizadores del concierto del cantante colombiano, programado para el 8 de septiembre próximo.

Una usuaria de Twitter cuestionó a las instituciones de gobierno por apoyar estas actividades, y el presidente del cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, no dudo en responder así: “Pues si quieres que te diga la verdad, no me parece nada bien. Hay que retirar el apoyo a este concierto aunque la cantidad que demos sea pequeña”.

De esa manera Carlos Alonso hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, por lo que la corporación insular toma una decisión parecida a la del Instituto Vasco de la Mujer al vetar canciones consideradas machistas.

Pues si quieres q te diga la verdad, no me parece nada bien. Hay q retirar el apoyo a este concierto aunque la cantidad q demos sea pequeña — Carlos Alonso (@carlosislaTF) 9 de agosto de 2017

El presidente también se mostró un favor de incluir los requisitos respecto a la exclusión de los conserjes que fomenten la violencia en la concesión de patrocinios.