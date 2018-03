Retiran inmunidad a alcalde Neto Bran y así reacciona - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La Sala Primera de Apelaciones retiró la inmunidad al alcalde de Mixco, Neto Bran, quien es señalado de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por supuestamente no presentarse a reuniones ordinarias convocadas por el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) durante 2016, en donde se discutieron asignaciones presupuestarias.

#PorSiNoLoVio | Neto Bran califica solicitud de antejuicio en su contra de “acción política y espuria”. Detalles ► https://t.co/erot6dIJhc . pic.twitter.com/KHaTowMAei — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 10, 2018

Reacción

Bran utilizó las redes sociales para dar a conocer sobre esta medida en donde indicó: “El juez pesquisidor dijo no a lugar a quitarme mi derecho de antejuicio, pero la sala Primera dice que sí a formación de causa. Por lo que me quitan el antejuicio y la inmunidad por no asistir a unas reuniones del Codede”.

Con esta acción se procede a investigar al jefe edil por los señalamientos en su contra.