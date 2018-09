Revelan la identidad de la serpiente de Harry Potter - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La franquicia de Harry Potter ha revelado la verdadera identidad de la serpiente Horcrux “Nagini”.

Revelan el rostro de “Nagini”

Los fanáticos de la franquicia de Harry Potter han estado esperando casi dos años por la segunda película de la serie Fantastic Beasts y Where to Find Them.

Con el tráiler final lanzado hoy, no quedaron decepcionados con la impactante revelación.

En el clip de dos minutos, hubo cinco segundos que sobresalieron sobre cualquier otra cosa.

¡EXCLUSIVO! El Mundo Mágico que conoces, la historia que no conoces. Mira el avance final de #AnimalesFantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, 16 de noviembre solo en cines. #VaritasListas pic.twitter.com/EOCNPOIURa — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 25, 2018

Credence susurró el nombre “Nagini”, que los fanáticos recuerdan como el Horrocrux final de Voldemort.

La escena luego muestra a una mujer que de inmediato se convierte en el reptil que aparece en los últimos libros de Harry Potter.

Los fanáticos rápidamente llevaron a Twitter para compartir su emoción por la revelación, con un usuario que escribió: “¡Nagini! ¿Animago? JK Rowling, ¿de verdad?”

La propia autora respondió rápidamente y escribió: “No es un animago. Un maledictus. Gran diferencia”.

¿Qué es un maledictus?

En el mundo de los magos, un Maledictus es una hembra cuya sangre había sido maldecida desde el nacimiento, que eventualmente la llevó a convertirse en una bestia.

El tipo de bestia en la que se convierten depende del tipo de maldición que reciban; también puede afectar a una línea familiar completa.

Sin embargo, dado el nombre, es probable que la serpiente que se ve en el clip corto sea la que se conoce como el la mano derecha de Voldemort.

El mayor shock para los fans de Harry Potter fue cuando un usuario le preguntó a JK Rowling cuánto tiempo había guardado el secreto.

A lo que la autora simplemente respondió con: “Solo por unos veinte años”.