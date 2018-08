Revelan la posible causa del asesinato del exintegrante de UFF, Fabio Melanitto - Emisoras Unidas

Fabio Melanitto recibió 8 impactos de bala que le cegó la vida el día miércoles a inmediaciones de su casa en la Narvarte, México.

Alrededor de las 17:00 horas de este miércoles, el artista de origen venezolano estaba subiendo a su moto junto a su novia, cuando un sujeto lo interceptó y le disparó en varias ocasiones.

Las primeras versiones dictaban que se trató de un intento de asalto, sin embargo, la presentadora Ana María Alvarado comentó en el programa “Sale El Sol” que podría tratarse de una venganza ¿Por qué motivo?

Aunque se sabe que su relación con su expareja, la actriz Ivonne Montero, terminó mal y él no quiso hacerse cargo de su hija, las autoridades no sospechan de ella sino que de la actual novia.

“Las primeras noticias apuntaban a que le habían querido robar la moto, lo cual no fue cierto porque la moto estaba junto a su cuerpo. A través de varias personas supimos que andaba con una chica desde hace dos semanas y esta chica trabajaba en un restaurante, pero tenía una pareja. No saben si por ahí pudo venir el asunto porque a la chica cuando llegan a discutir con él la dejan ir y dejan que se vaya y le pegan a él cuatro tiros”, dijo la conductora. “Fue una venganza, definitivamente fue una venganza por andar con la mujer no adecuada”, sentenció Alvarado.