Riesgos de dormir con celular - Emisoras Unidas

Si estas leyendo estas líneas es porque, o bien eres de los que llevas a dormir el celular con vos, o conoces a alguien que lo hace. Este simple hecho podría estar causando en tu vida muchos perjuicios y problemas de salud de los que no tenías ni idea.

1. Ciclo circadiano

Por un lado, dormir con el móvil encendido cerca de nosotros puede estar perjudicando nuestro ciclo circadiano y nuestro reloj biológico. Esto lo notaremos principalmente en que no descansamos bien, nuestro sueño no es de calidad ya que tenemos más pesadillas de las habituales, nos despertamos varias veces en la noche y tendemos a no poder tener noches para descansar al cien por cien. Esto es debido a las ondas radiactivas que los móviles emiten y que pueden afectarnos de una manera significativa en nuestro ritmo de vida.

2. Posibilidad de contraer cáncer

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que cuando vayamos a dormir es muy recomendable que mantengamos alejados a nosotros cualquier aparato electrónico, ya que estos pueden provocar verdaderas tragedias en nuestra salud. La principal de todas va a ser que estamos más expuestos a padecer cualquier tipo de cáncer.

3. Estrés

Numerosos estudios relacionan el uso del móvil con cuadros de estrés,insomnio y dolores de cabeza. Esto puede desencadenar en situaciones de un mal humor constante, falta de concentración habitual, necesidad de mirar e móvil a todas horas lo cual puede hacer de nuestra vida una auténtica locura.

Muchos de nosotros no creemos que un simple aparatejo pueda causarnos tantos problemas en nuestra vida cotidiana, ya que las ondas electromagnéticas que los móviles emiten no pueden verse, ni pueden sentirse, pero si que nos afecta a nuestra salud. Para ello, los expertos recomiendan que apaguemos el teléfono y todos los aparatos que irradien ondas, como por ejemplo el router, por la noche.

Estas pueden ser unas maneras de reducir la radiación del teléfono celular mientras te duermes, muchas personas prefieren tomar sus precauciones y tratar de minimizar su exposición a la radiación del teléfono celular.

Estas medidas incluyen: