Rihanna prepara un nuevo álbum de reggae - Emisoras Unidas

En una entrevista, la cantante de Barbados anunció que prepara un trabajo. Rihanna, quien aparece al frente de la nueva edición de la revista Vogue, dijo que el álbum estará altamente influenciado por la leyenda del reggae, Bob Marley.

Riri habia ya asegurado a sus fans que venía nueva música en camino esta semana. La cantante literalmente dijo “¡ya viene hermana!” cuando una seguidora le preguntó si habría nuevo material pronto. Adicionalmente, una fuente cercana a la artista también dijo que podría muy bien haber dos álbumes en camino.

En su aparición en la edición de la revista de moda, Rihanna detalla también sus canciones favoritas del jamaicano. Dice: “Sonaré como una verdadera turista cuando te diga mis canciones favoritas de Bob; <Three Little birds,> <No Woman, No Cry,> y <Redemption Song.>

Durante su entrevista Rihanna también se tomó un espacio para hablar acerca de su ex pareja sentimental Drake y dijo que los dos ya no mantienen una amistad.