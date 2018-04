“Risa le debe estar dando al Presidente”, dice ministro de Ambiente sobre utilización de helicóptero - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Tres días después de que el ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, negara haber viajado en helicóptero para votar en la Consulta Popular, este miércoles aceptó haber utilizado la aeronave.

Sin embargo, Alonzo indicó que este caso “realmente es un tema que risa le debe estar dando al Presidente”, al responder sobre la posición del Ejecutivo.

“El presidente no defenderá a nadie”, dice el vocero presidencial, Heinz Hiemann, acerca de gastos en sobrevuelo del ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo. Vía: @HMontenegro_EU pic.twitter.com/JwIb8rPVSx — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Para el Ministro de Ambiente “en un país civilizado los ministerios de ambiente en otros países tienen helicópteros a disposición”, luego de ser interrogado si el presidente Jimmy Morales le ha dicho algo.

Ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, dijo que devolverá el dinero utilizado en el vuelo del domingo. “Contratamos 10 horas de vuelo y cada vez que hemos pedido vuelos ha sido como la ley lo manda. Eso se le informará al Contralor General”, dice Alonzo. Vía: @HMontenegro_EU pic.twitter.com/g1U1OI7N0s — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Pago

Alonzo indicó: “Cometí un error como ser humano de ir en helicóptero a votar. Lo pagaré con mi dinero”.

“Yo he sido un ministro que no he estado en mi oficina, me salgo de los parámetros normales. Me he tenido que mover vía aérea por la agenda que tengo como ministro”, enfatizó.

Agregó que “por supuesto podemos justificar, todo puede ser auditable, y que bueno que auditen y ojalá auditaran a otras instituciones del Estado. A la Contraloría no hay quién la audite”, mencionó.

Contraloría General de Cuentas envió un oficio al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, para que explique motivos de sus viajes en helicóptero. @HMontenegro_EU pic.twitter.com/lwAyL03zS3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018