Roban el traje original de Iron Man - Emisoras Unidas

Días después del décimo aniversario del estreno de Iron Man, la cinta que inauguró el Universo Cinematográfico de Marvel, se confirmó que desconocidos hurtaron el traje original que portó Robert Downey Jr. en la película.

Pat Harvey, un presentador del canal de noticias CBS2 News, fue el primero en reportar el robo de la armadura de Iron Man, valuada en 320 mil dólares.

Se trata de la armadura modelo Mark III, la primera roja y dorada que fabrica Tony Stark y consta de casco, peto completo, brazos y piernas.

De acuerdo con Harvey, el traje de Iron Man desapareció de una bodega de accesorios de películas ubicada en Pacoima, Los Ángeles.

La policía local ya investiga la desaparición del traje de la primera película de ‘Iron Man’ del centro de utilería de cine, reportaron medios locales.

La última vez que se comprobó su existencia en este lugar fue en febrero, así que realmente el robo no tiene que haberse producido necesariamente esta semana ni en los últimos días.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it’s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C

— Pat Harvey (@Patharveynews) 9 de mayo de 2018