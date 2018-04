¡Rodrigo Alves se arrepiente de haberse quitado costillas! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Se le quitaron cuatro costillas en un intento por hacer que su cintura pareciera más pequeña, pero Human Ken Doll, Rodrigo Alves, ha revelado su arrepentimiento por el procedimiento.

El hombre de 34 años le dijo a MailOnline: “Me duele por las tardes. No es insoportable, pero está en mi mente y ahora me pregunto qué estaba pensando”.

“Me han dejado dos cicatrices en la espalda, pero lo peor es que no me siento más pequeño que antes”, agregó.

Rodrigo tuvo que usar un corsé en todo momento después de su cirugía, en la cual le quitaron sus costillas 11 y 12 en un intento de tratar de alcanzar la cintura de sus sueños de 20 pulgadas y de encajar en sus chaquetas ajustadas.

Pero meses después del procedimiento reveló: “Solo me veo más pequeño cuando tengo el corsé. Tan pronto como me lo quito, siento que he vuelto a la normalidad “.

Rodrigo ha gastado más de 571 mil euros en cirugía plástica ahora en un intento de hacer que su cuerpo coincida con su mente.