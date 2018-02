Rosal: “Necesitamos un Presidente que comience a Gobernar”; Rivera: “El trabajo de Cicig ha sido efectivo” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En el programa A Primera Hora de hoy estuvieron como invitados el analista político Renzo Rosal y el ex viceministro de Gobernación Julio Rivera Clavería. Ambos conversaron acerca de las acciones emprendidas por el Gobierno contra el jefe de la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

¿Qué opinan acerca del apoyo que reiteró Naciones Unidas a Velásquez al frente de la CICIG, pese a las quejas del Gobierno de Guatemala?

¿Cómo se entienden las declaraciones del Presidente en funciones Jafeth Cabrera, respecto de que, según él, no conoce el documento filtrado sobre la reunión entre la canciller Sandra Jovel y el Secretario de la ONU, António Guterres?

¿Qué lectura dan al mensaje en redes sociales en el que el alcalde Álvaro Arzú aparece con un sudadero en el que se lee “Yo amo a Guatemala”, un día después de que el embajador de EE.UU., Luis Arreaga y Velásquez publicaran otro tuit, en los que presentan calcomanía en las que se lee “Yo amo a la CICIG”?

Independientemente de sus comentarios, ambos coinciden que el problema entre el gobierno de Jimmy Morales y Velásquez, debe de resolverse por la vía del diálogo, basados en el artículo 12 del mandato de creación de la Cicig.

JULIO RIVERA CLAVERÍA

¿Qué opina de la minuta filtrada en donde se detalla la reunión entre la Canciller y el Secretario de ONU?

Uno de los graves problemas del país es que todo esto lo único que producido es una crisis política profunda, lo cual ha generado problemas económicos porque ha confrontado a la sociedad. Lo más importantes es buscarle solución a este problema.

Hay un enfrentamiento entre dos grupos: el gubernamental y el de Cicig-MP. El mecanismo de solución está en el artículo 12 del mandato de Cicig.

Lo que no hay que olvidar es que los guatemaltecos, por lo menos la mayoría de guatemaltecos, queremos que Cicig se quede. Desde esa base hay que buscar la solución. Si queremos que Iván Velásquez se quede eso es algo que tienen que discutir el Gobierno y la ONU.

El vicepresidente Jafeth Cabrera dice que no conoce la minuta

El Vicepresidente de repente ni conoce lo que está manejando la Presidencia. No creo que conozca a fondo la minuta. La parte política exterior depende del Presidente.

Ahora, no hay que olvidar que el combate a la corrupción no es exclusivo de Guatemala, esto es parte del replanteamiento que se está haciendo en los países con altos niveles de corrupción: Brasil, Colombia, México, Honduras, El Salvador… pero lo importante es cómo los guatemaltecos no salimos lastimados confrontados, divididos y económicamente golpeados, porque se aleja la cooperación y el manejo sano de las finanzas de los casos.

¿Qué pasa si sale Velásquez y llega otro, qué hacer con los casos que han causado en el gobierno, como Botín Registro de la Propiedad?

Los procesos penales solo tienen dos formas para resolverse: uno es por medio de las sentencias y otro el de las medidas sustitutivas. Venga quien venga, y sea quien sea el nuevo Fiscal, los procesos van a continuar y las sentencias tendrían que llegar.

En el caso Botín Registro de la Propiedad, el proceso continuará. No hay vuelta de hoja. No se pueden detener, a menos que se planteen medidas sustitutivas.

Cerrar líneas contra la corrupción

El trabajo de Cicig ha sido efectivo, ha puesto a relucir un problema del que todos sabíamos, pero no lo enfrentábamos, que es el de la corrupción. Ha unido a la mayoría de guatemaltecos en el combate de la corrupción. Ha habido diferencias con el Gobierno que deben dirimirse con lo que el mismo mandato establece.

RENZO ROSAL

¿Podría cambiar el escenario luego de la reunión del presidente Jimmy Morales y Donald Trump?

Una cosa es una entrevista, que fue muy breve, protocolaria y diplomática, y otra los problemas de Guatemala. Una entrevista no va a cambiar una línea de Estado, y la línea de Estado de Estados Unidos es que hay una unificación de mensajes que se han venido diciendo insistentemente, con mayor nivel de profundidad, relacionada con el apoyo irrestricto al combate de la corrupción, a Cicig y al comisionado Velásquez.

El tema de fondo del Gobierno es de llevar este pulso a EE.UU. La minuta devela que la visita de Sandra Jovel, y ahora Morales, a EE.UU. es la última etapa de la embestida contra Cicig, que se ha hecho más evidente.

¿Qué es lo que pasa en realidad?

Creo que se ha creado, desde 2016, una suerte de percepciones, divisionismos, que dicen que esto es lucha ideológica, y la otra, una polarización social; los anti Cicig y los pro Cicig. Hay un conjunto de generación de corrientes que tiene algo de realidad y mucho de ficción.

El presidente está siendo el portavoz de un proceso que está contribuyendo a lo contrario que es su función, de incumplimiento de funciones, y personalmente se presenta como el articulador de los que no quieren más a la Cicig en el país.

Ceder en bajarle el ‘mosh’ a la Cicig, acotar sus funciones o quitar al Comisionado implica una sensación de debilitamiento, un acuerdo errado que no va a contribuir en nada.

¿Y si hubiera un cambio de Comisionado?

¡Cuidado…! Podría salirles el tiro por la culata. Muchos quisieran tener un Comisionado que se endeble, débil, pero de repente puede venir alguien más duro que Velásquez.

El caso Botín Registro de la Propiedas es un elemento que al presidente Morales lo ha tenido muy sensible, pero eso ya pasó. Ahora se juega el paquete completo. Y ahora Jovel habla en la ONU de resarcimiento para los detenidos afectados.

Además, hay casos que vendrán y que debe empujarlos. Si, o sí. La elección del Fiscal, la finalización del mandado Cicig en 2019 en el marco de unas elecciones generales.

De lo que si no hay vuelta de hoja es que necesitamos de un Presidente que comience a gobernar de alguna forma, para el tiempo que le queda.