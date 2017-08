Rubí comparte foto “atrevida” y termina con una ola de críticas

Amigos! este próximo Miércoles 16 de Agosto será el Lanzamiento Oficial de mi Vídeo Clip NO QUIERO NADA!!! Los quiero 😍!!! Gracias por todo el apoyo y su buena vibra! por toda la gente que se toma tiempo para escribirme cosas lindas!! y a los que no me quieren también les mando muchos besos 💋💋💋💋 que dios los bendiga a todos!!! @doblermusic_mx @rubenrojasm @alexmata21 @marlondino

