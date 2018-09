Rusia: León se mete en auto lleno de turistas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Pensaron que quería comérselos, pero el león “solo quería cariño”.

León se sube a un automóvil

El video surgió al ser tomado en el Safari Park Taigan en la región de Belogorsk de Crimea, Rusia.

Las imágenes muestran a un león que salta a un vehículo abierto lleno de turistas en un intento aparente de conocer mejor a los invitados.

Filya, un animal muy quisquilloso

El león de dos años, Filya, estaba de un humor inquisitivo y decidido para llamar la atención de un grupo de personas, e incluso darle una palmada a una mujer en la cara.

Sin embargo, este incidente se produjo pocas semanas después de que un turista fuera atacado por otro depredador, llamado Vitya, en el mismo parque safari.

Ataque previo

Según informa The Sun, Olga Solomina, de 46 años, dijo que el felino “mordió mi brazo derecho y lo usó para arrastrarme como un títere …cuando volví en sí, ya estaba en manos del personal del parque. quien me estaba ayudando. Cuando sucedió, justo en el momento del incidente, en realidad me despedí de mi vida. Pensé que me iban a destrozar”.

