Ryan Gosling y Donald Glover: candidatos para interpretar a Willly Wonka en nueva película - Emisoras Unidas

Warner Bros. ha estado trabajando en una precuela / historia de origen de Willy Wonka desde el 2016, con la esperanza de lanzar una franquicia centrada en el clásico personaje de Roald Dahl. El productor de Harry Potter, David Heyman, y el escriba de Man Seeking Woman, Simon Rich, han formado parte del proyecto desde el comienzo, con el director Paul King (Paddington) desde hace cuatro meses. El estudio ahora busca un actor para interpretar a Wonka, y su lista para el papel incluye a Donald Glover, Ryan Gosling y Ezra Miller (Flash).

Cualquiera de esos actores sería un cambio bastante grande de las versiones de pantalla de Wonka que hemos visto antes, desde el icónico Gene Wilder en Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate (1971) y Johnny Depp en Charlie y la Fábrica de chocolate (2005).

WB ya tiene a Miller como The Flash en la serie de DC Extended Universe y Credence Barebone en las películas de Fantastic Beast, por lo que darle una tercera franquicia podría parecer exagerado. Luego está Gosling, quien también tiene una relación increíble con el estudio. Ha protagonizado todo, desde Blade Runner 2049 hasta Crazy, Stupid, Love. Glover, por su parte, es el talento más activo y entusiasta, con su serie Atlanta en FX que fue ganadora del Globo de Oro, su papel como Lando Calrissian en Solo: A Star Wars Story, su carrera como rapero (Childish Gambino), y su próximo papel como Simba en la nueva película live-action de El Rey León.

El proceso de selección aún está en sus primeras etapas, y Heyman está ocupado produciendo Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.