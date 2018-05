Ryan Reynolds dice "No habrá Deadpool 3" - Emisoras Unidas

Faltan menos de dos semanas del estreno de Deadpool 2, y ya rompieron records de preventa para las funciones de estreno, además todo parece indicar que superará a la primera entrega que recaudó 783 millones de dólares a nivel mundial.

A pesar del éxito logrado, Ryan Reynolds descarto que exista una tercera parte de la famosa cinta.

Durante la promoción de “Deadpool 2” en Seúl el actor que encarna a Wade Wilson y que además es uno de los productores de las dos películas de la saga, dijo que no cree que existan más películas exclusivas de Deadpool, es decir, Deadpool aparecerá en las próximas películas del universo de X-Men.

Creo que, de ahora en adelante, serían películas de X-Force, que sería su equipo, por así decirlo”, Aseguró el actor, es decir, Deadpool aparecerá en las próximas películas del universo de X-Men. “ Lo veo como parte de X-Force, obviamente y me encantaría verlo en una especie de equipo, como un mano a mano o un gran personaje femenino del universo X-Men”, afirmó.

El actor también hablo sobre las diferencias que hay entre X-Force y los otros equipos de súper héroes como “Avengers”.

“La X-Force está formada por personas que son muy flexibles moralmente, son los tipos que realizan el trabajo que no hacen, o que no pueden hacer los X-Men. Así que, estás lidiando con este grupo que no tiene la fuerte autoridad moral de los Vengadores o de los X-Men”, comentó el actor.