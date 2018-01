¿Sabes cómo cambiar tu pensamiento negativo? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sí, es cierto…hay días un poco más complicados que otros, momentos que nos hacen sentir tristes, molestos o impacientes, sin embargo nosotros somos los responsables de la forma en que percibimos las situaciones y de la manera en la que reaccionamos. ¿Sabes cómo dejar a un lado los pensamientos negativos? Los expertos nos dicen.

En primer lugar es importante identificar cuándo aparecen estos pensamientos, con qué temas específicamente se relacionan, y qué acción específica te ayudaría a cambiarlos. Esto te llevará a encontrar una solución concreta.

Y, como en otras oportunidades lo hemos conversado, la meditación es una de las técnicas más útiles. Por si no lo sabías, esto nos ayuda a desarrollar nuestra consciencia, además nos relaja y nos libera de preocupaciones, desarrolla nuestra creatividad, estimula las áreas del cerebro relacionadas con la felicidad, por otro lado desarrolla la concentración mental y el intelecto. Si, solamente son algunos de los beneficios de la meditación, imagínate lo que puede hacer con nuestros pensamientos. Sin embargo, si sientes que eso no funciona…en definitiva ayuda psicológica es importante recibir.

Por otro lado, rodearte de personas positivas. Está comprobado que el estado de ánimo y la actitud se contagian, así que si realmente quieres mejor tus pensamientos, esto te ayudará. ¿Con qué tipo de personas te relacionas? ¿Ya lo analizaste? Aléjate de las personas y relaciones tóxicas.

Además, si quieres modificar tus pensamientos negativos, también es importante que repartas responsabilidades, no lo tienes que hacer todo tú. Deja el peso que no te corresponde, no permitas que las cargas que no son tuyas, te desgasten.

Deja de hacerte la víctima. ¿Por qué victimizarnos? ¿Por qué tenerte lástima a ti mismo? Eso solamente alimentará tus pensamientos y actitudes negativos. Es solamente un mecanismo de defensa para no asumir tus responsabilidades.

Así que una vez más te recuerdo que, todo depende de ti. Tú y sólo tú tienes el control de tus emociones, tus reacciones y tu vida.

Fuente: https://goo.gl/P9xxKf