¿Sabes cómo retomar tu vida después de una ruptura amorosa? - Emisoras Unidas

Terminar una relación de pareja no es nada fácil, y será más difícil dependiendo del tiempo que llevaban juntos, los motivos de la separación o la intensidad de la misma, sin embargo de que no es fácil, no es fácil. ¡Sin embargo, no todo está perdido! ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? Algunas personas más, otras menos…pero no es imposible salir adelante, y de hecho cada relación que dejamos atrás nos deja mucho aprendizaje.

Esta vez quiero compartir con ustedes lo que los expertos nos recomiendan para salir adelante, después de una ruptura. ¡Presta atención!

La vida no se acaba: En primer lugar tenemos que recordar precisamente eso. ¡La vida no se acaba! Nuestros pensamientos positivos son básicos para superarlo, es cierto aunque nos duela…debemos ver hacia adelante y saber que un capítulo de nuestra vida se cierra, pero otros se abren; y para lograr esto, recomiendan hacer una carta a nuestra ex pareja expresando todo lo que sientes, y tienes dos opciones: enviarla al destinatario o sólo desahogarte y quemarla. Si la envías, no esperes retorno. No pienses en tu ex: Suele pasar que cuando terminamos una relación de pareja idealizamos a esa persona, recordamos sólo lo bonito; sin embargo no debes olvidar todo lo que pasaron y lo difícil que llegó a ser. Agradece por los momentos agradables y el aprendizaje, pero pon los pies en la tierra. Tú primero: ¡No olvides que lo más importante eres tú mismo/a! Es un buen momento para analizar qué es lo que quieres en tu vida, qué necesitas. Hazte las preguntas que sean necesarias para vivir plenamente esta nueva etapa de tu vida. Date tiempo de sanar las heridas.

¿Cómo has superado las rupturas sentimentales?

Fuente: https://goo.gl/81uS3J