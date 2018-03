¿Sabes cuáles son los 6 signos zodiacales más pacientes? - Emisoras Unidas

¿Qué es la paciencia? Según Wikipedia, “Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien”. ¿Te has puesto a pensar qué tan paciente eres? Es cierto, algunas situaciones hacen que la perdamos rápidamente, sin embargo, algunos signos zodiacales demuestran tener en mayor cantidad esta virtud, que otros. ¿Sabes cuáles son los más pacientes de todos? Aquí te contamos.

1. Tauro: Dicen los expertos en este tema que suelen ser cuidadosos, callados y pacientes. Suelen ser necios y esa misma paciencia les ayuda a ser persistentes; de hecho nada los detiene; por otro lado, esta misma virtud les permite observar y analizar a los demás por completo, antes de comenzar una relación o darles su confianza. ¡Eso es muy bueno!

2. Capricornio: ¡Así es! Nuestros queridos amigos de este signo prefiere tomarse su tiempo que apurar algo y arruinarlo. No les gusta cometer errores, especialmente los errores s on cautelosos y para nada impulsivos. No tienen problema para esperar.

3. Libra: ¡Hey, aquí está mi signo! Dicen los expertos que a los Libra no nos gusta causar conflictos, o que alguien se sienta incómodo. Le gusta escuchar a los demás y tiene paciencia para hacerlo, aunque así no lo desee…esto porque no quiere ser grosero o desagradable al cortar la plática. No le gustan los conflictos innecesarios, y se toma su tiempo para escuchar varios puntos de vista en una discusión.