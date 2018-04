¿Sabes qué dicen los tatuajes de ti? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¡Cuántas veces me he querido hacer un tatuaje y nunca me atrevo! Bueno, de hecho, nunca encuentro un diseño que realmente me guste o con el que me identifique totalmente. Es es precisamente uno de mis temores, arrepentirme del diseño del mismo. ¿Tienes tatuajes? ¿Te gustaría hacerte uno? ¿Sabes lo que significan? Bueno, son muchas preguntas, pero al menos en esta nota, vamos a saber gracias a los expertos qué es lo que los tatuajes dicen de nosotros; de hecho revelan nuestra personalidad.

1. Zona del cuerpo: Según los expertos, si decides tatuarte la cabeza, cuello o cara simboliza que eres una persona arriesgada o atrevida, puesto que son las zonas más visibles de tu cuerpo. Si los prefieres en los pechos es un reflejo de amor, fraternidad, confianza y discreción porque es en el área en donde se sitúa el corazón. En los senos abdomen y glúteos, es símbolo de sensualidad, atracción y erotismo. Mientras que en las piernas, pies, muslos, pantorrillas y tobillos son zonas preferidas ya que se relacionan con la resistencia, fortaleza, libertad y tu actitud ante la vida. Además, si nos tatuamos del lado izquierdo es una manifestación de personas introvertida y con deseos reprimidos, mientras el derecho significa una personalidad más segura.

2. Color: Si prefieres tatuajes muy coloridos tu personalidad es extrovertida, explosiva y abierta. Pero, por ejemplo, el negro resalta aspectos débiles de nuestra personalidad, mientras que el rojo expresa energía, amor, pasión y peligro. El amarillo está asociado con persona de ideas claras, alegres y cálidas. El azul representa calma, sensibilidad, confianza y seguridad. Y el verde es clásico de personas discretas, tiernas y talentosas.

3. Tamaño: Los que eligen diseños grandes les agradan las emociones intensas. Un diseño mediano define a una persona equilibrada, les gusta expresar sus ideas y sentimientos. En tanto, tatuajes pequeños es símbolo de represión, discreción, temor e inseguridad.

4. Símbolo: No es fácil entender el significado de cada tatuaje, ya que es subjetivo, abstracto y diverso porque está determinado por la identidad de cada persona. Aunque hay símbolos tan específicos como un corazón que muestra a las personas románticas, pasionales y entregadas. Las estrellas muestran que se busca una guía para vivir más feliz. Mientras que la luna refleja discreción, sabiduría y feminidad; un ancla es búsqueda de estabilidad, tradición y apego. En tanto que las calaveras significan desafío y valentía y los ángeles necesidad de protección y espiritualidad. Los dragones son símbolos propios de personas de carácter fuerte y emociones cambiantes; las mariposas las prefieren personas que disfrutan de la vida. Las serpientes manifiestan renovación, seguridad y sensualidad.

5. Textura. El diseño de los tatuajes no siempre es plano, hay efectos como el sombreado y tercera dimensión que agregan detalles, profundidad, luz y perspectiva a un tatuaje. Este estilo es propio de personas osadas, innovadoras, que buscan distinguirse de los demás y hacer las cosas diferentes, porque son verdaderas obras de arte que presumir.

Los expertos aseguran que los tatuajes tienen varios objetivos y propósitos, de hecho es bastante subjetivo. Pero pueden ser para distinguirnos de los demás, o ser parte de un grupo específico. ¿Te gustaría tatuarte?

