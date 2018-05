¿Sabías que no dormir bien perjudica nuestra relación de pareja? - Emisoras Unidas

¿Sabías que no dormir bien perjudica nuestra relación de pareja?

¡Así como lo lees! No dormir lo suficiente, no descansar lo que deberíamos, no solamente nos provoca problemas a nivel físico, mental y emocional…sino que también puede generar conflictos serios de pareja.

¿Cómo descubrieron esto los expertos? Resulta que: “Los investigadores reunieron a 70 parejas heterosexuales recién casadas y les hicieron completar cuestionarios diferentes todos los días de la semana. En cada cuestionario les pedían que describieran cuántas horas de sueño tenían y qué tan bueno era. Luego, se les pedía que calificaran qué tan satisfechos estaban con áreas específicas en su relación – como el sexo, la conversación. Finalmente, se les pedía que describieran qué tan satisfechos estaban con su relación en general”.

Y como conclusión de todo esto, “las personas que dormían más eran más felices en sus relaciones en general”. ¿Pero cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa cuando no descansamos? Estamos de malas, no rendimos lo suficiente y tendemos a sentirnos insatisfechos en general. Por lo tanto, debemos recordar que dormir bien, “es la clave para mantener nuestros cerebros saludables”, además, esto regula los sentimientos positivos y negativos que experimentarás durante el día de una manera asertiva; y por lo tanto nos mantiene positivos y tranquilos, en armonía.

Por lo tanto, si nuestro cerebro no está descansando lo suficiente, nuestra habilidad para superar lo negativo empieza a disminuir. Y por el contrario, si estamos bien descansados, nos ayuda a mantener una visión positiva de todo, en especial de nuestra relación de pareja.

¡Y tenemos otra buena noticia! Si no puedes descansar o dormir lo suficiente, toma café. Resulta que un estudio afirma que la cafeína puede tener un efecto similar en el sistema regulatorio del cerebro. ¡Así que nos ayuda a sentirnos bien! Sin embargo lo mejor es descansar, dormir lo necesario.

