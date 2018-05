¿Sabías que ser madre es bueno para la salud? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¡No cabe duda que ser mamá es algo maravilloso! Bueno, en este caso no lo puedo decir por experiencia propia, sin embargo me he dado cuenta en casos cercanos que es así. Y además de todo los expertos dicen que es bueno para la salud. ¿Sabes cuál es la razón?

Es bueno para el corazón. Por si no lo sabías, un estudio reciente reveló que las parejas con hijos tienen la presión arterial más baja que las que no los tienen. ¿Pero cuál es la razón?Los expertos creen que los hijos le dan significado a la vida, por lo tanto podría estar relacionado con mejor salud.

Mejora la salud de nuestros senos. ¡Sí, dar a luz puede reducir tu riesgo de cáncer de mama! El tener menos ciclos menstruales reduce tu exposición al estrógeno, una hormona vinculada a mayores probabilidades de padecer esta enfermedad.

Es de beneficios para nuestros ovarios. El tener menos períodos también te puede proteger del cáncer de ovario. ¿ Algunos investigadores creen que la inflamación que ocurre durante la ovulación daña las células, y esto podría provocar el desarrollo de ciertos cánceres.

¿Conoces algún otro beneficio de ser madre para tu salud?

