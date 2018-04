¿Sabías que tener una hermana nos hace más felices? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Bueno, en realidad la vida me ha bendecido con una familia maravillosa; pero hablando de hermanos, no sólo me dio uno, sino cuatro (tres hermanas y un hermano). ¡Y es cierto, me hacen muy feliz!

Los expertos confirman que “tener una hermana puede hacer que seas una persona feliz y optimista”. Esto fue comprobado científicamente por investigadores de la Universidad del Ulster, de Irlanda del Norte.

¿Pero por qué un hermano, por ejemplo, nos hace más felices y optimistas?

Resulta que las hermanas incentivan la comunicación y la unión familiar, creando un ambiente emocional, y esto resulta mentalmente saludable para toda la familia.

Por otro lado, las niñas que tienen hermanos también tienden a ser más independientes y presentan un comportamiento más positivo en relación a la vida. Bueno, en realidad no es cuestión de si se tiene una “hermana”, o un “hermano”…en general los hermanos son maravillosos y una bendición en nuestra vida. ¿Te parece?

