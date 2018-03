Sacan a una actriz de parque de diversiones ¡Enseñó de más! - Emisoras Unidas

La actriz mexicana Gaby Ramírez denunció que fue objeto de discriminación en el parque de diversiones Six Flags ubicado en el sur de la Ciudad de México, por su vestimenta.

La modelo y actriz de 37 años reveló que los guardias de seguridad del lugar la escoltaron fuera de las instalaciones por usar un diminuto short, botas y blusa de manga larga. Según el personal se trataba de un atuendo inapropiado.

“Fue algo muy humillante, no me dejaron pasar”, expresó la mexicana a a TVNotas.

“De entrada, desde que llegué me trataron mal, pues se acercó un guardia y me dijo: ‘señorita, su atuendo es inapropiado y así no va a poder pasar’”, explicó la mujer que acudió con su hijo al parque.

En el sitio web del parque hay un código de vestimenta para visitantes, pero no incluye restricciones a algún tipo de prenda.

“Six Flags implementa un código de vestido de acuerdo con la atmósfera familiar y de cordialidad, así como por razones de salud y de seguridad. Se deberá vestir ropa en todo momento en las instalaciones de Six Flags, misma que no deberá contener imágenes que inciten al odio o a la violencia…”, indica el sitio.

Gaby ha sido portada de importantes revistas para caballeros como Playboy, y acostumbra a vestir con ropa ceñida.

Con información de TVNotas