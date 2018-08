Salir con alguien mayor vs. uno menor. ¿Realmente influye la edad en tus relaciones? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Psicólogos expertos, como la doctora Theresa E. DiDonato, aseguran que la edad es sólo una de las dimensiones de una relación. Esto quiere decir que hay razones más importantes para definir si la persona con la que sales es buena para ti o no.

“La edad, más que ser un tema central, acompaña a otros aspectos, como la química entre ustedes, el compromiso y la conexión que tengas con tu cita. En ese sentido, un chico mayor o menor que tú puede tener su lado bueno o malo, dependiendo de qué es lo que esperas al comenzar a salir”, comentó Rocío Cardosa, Project Manager de AdoptaUnChico.

La experta definió algunos pros y contras que te ayudarán a definir si esos años de diferencia juegan a tu favor.

Hombres o mujeres menores que tú

Por qué sí: Alguien con energía y que esté concentrado/da en disfrutar los pequeños placeres de la vida puede ser un buen maestro/tra para aprender a sobrellevar la vida adulta. En otras palabras, cuando el trabajo y todas tus responsabilidades te abruman, un chico o una chica más joven que tú puede recordarte que debes tomarte la vida con más calma y disfrutarla.

Por otro lado, puedes darte la oportunidad de tener una relación más abierta y menos complicada, además de que ambos aprenderán mucho de sí mismos al compartir diferentes etapas de la vida.

Por qué no: Si lo que buscas es un hombre o una mujer que sea sinónimo de compromiso, quizás ésta no sea tu mejor opción. Siempre habrá excepciones a la regla, pero puede llegar a suceder que tus obligaciones, así como tus objetivos a mediano y largo plazo, lo intimiden un poco.

Toma en cuenta que para él los fines de semana de flojera viendo pelis después de una larga semana pierden la batalla contra los maratones de mucha fiesta. Eso sin mencionar que en algún momento habrá una referencia a tu sitcom o canción favorita, a la que responderá: “Eso es como súper viejo/ja ¿no?”.

Hombre o mujeres mayores que tú

Por qué sí: Aunque la experiencia no se mide en años, estos terminan siendo un factor que influye en sus prioridades en la vida, ayudándolos a ser más directos y claros con lo que buscan. Un hombre o mujer mayor suele saber lo que quiere, ya sea una relación seria o sólo pasar un rato agradable. Es decir que las probabilidades de que haya drama en tu vida se reducen considerablemente.

Por qué no: Debido a que suelen ser más maduros, probablemente espere algo estable o te pida que formalicen su relación. Esto no debería ser un problema, a menos que en realidad no sea lo que tú quieres. Quizás aún tengas la espina de escaparte de mochilazo a otro país o no quieres que todo en tu vida tenga “demasiada seguridad”, pero él o ella ya tiene muy claro sus planes a futuro.

Con información de: Adopta un Chico