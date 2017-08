Samuel Sánchez: “Tengo 39 años, ¿Para qué iba a meterme en esto?

Compartir Facebook

El español Samuel Sánchez, oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, dio positivo en un control antidopaje realizado fuera de competición el pasado 9 de agosto y fue suspendido de manera provisional, según informó este jueves la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El análisis de una muestra recogida fuera de competición desveló la presencia en el organismo del corredor de GHRP-2, una hormona incluida en el listado de sustancias prohibidas. Samuel Sánchez, según recordó la UCI, tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B. El equipo BMC Racing comunicó la suspensión “con efecto inmediato” del ciclista español.

De acuerdo con la “política de tolerancia cero” de la UCI, el equipo BMC decidió “suspender provisionalmente y con efecto inmediato” al corredor español. En consecuencia, Samuel Sánchez no tomará este sábado la salida de La Vuelta a España, que arrancará con una contrarreloj por equipos en la localidad francesa de Nimes.

Será reemplazado por el suizo Loïc Vliegen. El equipo BMC, que anunció asimismo que “no tomará ninguna otra decisión” hasta conocer los resultados de la muestra B, subrayó que está “extremadamente decepcionado por compartir esta noticia en la víspera de La Vuelta a España”.

Entre los hitos más importantes de su currículo figuran, al margen del oro olímpico en 2008, su segundo puesto en el Tour de Francia de 2010 y en la Vuelta del año anterior, en 2009, el tercer puesto en la Vuelta de 2007 y tres triunfos de etapa y el segundo y tercero en la clasificación mundial de la UCI de 2006 y 2009.

“No es un positivo”

Samuel Sánchez no ha tardado en hablar sobre su situación. “Mis abogados me han dicho que no haga declaraciones porque hay que esperar a la muestra B. Se trata de un resultado adverso, no de un positivo”, explicó.

El ciclista argumentó que no tiene necesidad de recurrir a métodos prohibidos. Ha comentado que “tengo 39 años, llevo 19 en esto y estoy a punto de retirarme. ¿Para qué me iba a meter en esto?”. “Estoy mal, sorprendido. Estaba a punto de empezar la Vuelta, y ahora, a casa a esperar acontecimientos”, concluyó.

Su equipo, el BMC, ha emitido un comunicado en el que le suspende de manera inmediata.