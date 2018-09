Sarah Hyland rompe el silencio por violación sexual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sarah Hyland ha presentado su propia historia #MeToo.

Sarah Hyland “no dije que no”

La estrella de Modern Family tuiteó una declaración el jueves cuando la Dra. Christine Blasey Ford dio su emotivo testimonio contra el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh en las audiencias del Comité Judicial del Senado.

“#Whyididntreport”, comenzó. “Él era un amigo. Era la víspera de Año Nuevo en mi último año de la escuela secundaria. Todos estaban borrachos. Él irrumpió en el baño en el que yo estaba. Tenía la esperanza de que fuera un sueño, pero mis medias desgarradas por la mañana demostraban lo contrario. Pensé que nadie me creería. No quería que me llamaran dramático. Después de todo, no dije que no. El shock puede hacer eso a una persona. #believewomen #metoo #ibelieveher”.

En un segundo tweet, Hyland, de 27 años, expresó su apoyo a Ford, quien acusó a Kavanaugh de agredirla sexualmente en un partido de la escuela secundaria en 1982, así como a Deborah Ramirez y Julie Swetnick, quienes acusaron a Kavanaugh de conducta sexual inapropiada. Kavanaugh ha negado todos los reclamos.

I believe Dr. Christine Blasey Ford. I believe Deborah Ramirez. I believe Julie Swetnick. There is no path forward for Judge Brett Kavanaugh. #BelieveSurvivors #TIMESUP https://t.co/LxocT07liI — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) September 27, 2018

“Creo en la Dra. Christine Blasey Ford. Yo creo en Deborah Ramirez. Creo en Julie Swetnick “, escribió. “No hay un camino hacia adelante para el juez Brett Kavanaugh. #BelieveSurvivors #TIMESUP “.