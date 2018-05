SAT inhabilitará vehículos que no cumplan con pago de impuesto de circulación - Emisoras Unidas

SAT inhabilitará vehículos que no cumplan con pago de impuesto de circulación

El 31 de julio vence el plazo para pagar el Impuesto de Circulación de Vehículos, después de esa fecha los vehículos que no hayan pagado el impuesto por más de tres años consecutivos serán inhabilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Según Abel Cruz, titular de la SAT, “la inhabilitación se aplicará a quienes dejaron de pagar durante tres años consecutivos”. Agregó que el bloqueo no aplica a quienes no hayan pagado por un año, “si por algún motivo se dejó de pagar un año, no aplica, el sistema esta configurado para cobrar multas recargos e intereses” finalizó Cruz.

Datos de las Sat indican que más de 500 mil propietarios de vehículos no han pagado el impuesto de circulación, que asciendo a 200 millones de quetzales el monto que se ha dejado de recaudar.

