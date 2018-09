Scaloni: "La 10 es de Messi hasta que decida si sigue o no" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El técnico interino de Argentina explicó que la decisión de que nadie use ese número fue pura y exclusivamente de él y que es propiedad de Messi si decide volver al equipo.

El entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la decisión de no utilizar la camiseta número 10 y fue muy claro: “Es de Messi hasta que diga si va a seguir o no”.

“De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que el diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos”, explicó el director técnico en conferencia de prensa desde New Jersey.

Vía: TyC Sports.