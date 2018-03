¿Scott Eastwood podría ser el nuevo Wolverine? - Emisoras Unidas

Aunque este año y el que sigue tendremos cintas de X-Men que nos mostrarán el vasto mundo de los mutantes, existe un personaje en especial que no veremos durante un buen rato: James Howlett (Wolverine). Tras el estreno de Logan en 2017, quedó claro que una era había terminado y que, definitivamente, Hugh Jackman se estaba despidiendo del papel que lo catapultó a la fama en el año 2000 con la cinta X-Men.

La ausencia de Wolverine le da la oportunidad a otros mutantes de tomar roles más importantes en el equipo, tal y como sucederá en X-Men: Dark Phoenix este año. No obstante, Logan tendrá que regresar en algún momento a la pantalla grande y aunque existen varios actores que han declarado su interés por el personaje, el día de hoy podemos agregar un nombre más a esta larga lista. Scott Eastwood declaró que estaba al tanto de los fan castings que lo sugerían como el próximo Wolverine. Al preguntarle si le gustaba la idea, el actor contestó: “Amo a Wolverine. Él es uno de mis personajes de cómics favorito en toda la historia. Él es un renegado. Un renegado muy rudo. Él es como una bala perdida… no sigue las reglas… es el tipo de personaje que me agrada”.



Aunque eventualmente conoceremos al sucesor de Hugh Jackman en el papel, aún es muy temprano para pensar en quién tomará las garras del personaje. Con la inminente consolidación de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, el futuro de la franquicia de X-Men se encuentra en el limbo a pesar de todos los planes que Fox tiene para los mutantes. De regresar con Marvel, los más lógico es que los X-Men tengan un reboot donde todos los personajes sean introducidos de nuevo al público con un elenco completamente nuevo. Sin embargo, Kevin Feige ha declarado que por el momento no ha contemplado a los X-Men en el MCU y no lo hará hasta que estos oficialmente estén bajo el manto Disney/Marvel.

¿Te gustaría ver a Scott Eastwood como Wolverine?