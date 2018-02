Se desfiguró por no utilizar cinturón de seguridad y después de muchos años narra su historia - Emisoras Unidas

“Parecía un monstruo”, comentó la protagonista de esta emotiva historia.

Debbie Stewart quedó gravemente desfigurada después de que el automóvil que conducía se estrelló contra una pared. Al no utilizar cinturón salió expulsada y quedó atrapada entre el vidrio y el asfalto. La cabeza de la mujer colgaba desde la ventana cuando el vehículo giró fuera de control, raspó el suelo y le arrancó la piel del lado izquierdo de la cara.

Después de ello, los doctores el comentaron que el impacto había afectado su fertilidad y que no podría tener hijos. A los meses de haber abandonado el hospital por un tiempo, quedó embarazada. Al nacer su bebé, los cirujanos completaron una serie de injertos de piel y operaciones para reconstruir su rostro luego del accidente en febrero de 2009.

Debbie, de 37 años, de Neilston, Renfrewshire, dijo: “Este año (2018) finalmente tuve mi última operación y ahora me estoy recuperando”.

Ahora Debbie vive su vida al máximo, con su hija que pensó que nunca podría tener, y la confianza en sí misma para asumir un trabajo de fin de semana como presentadora de karaoke.

“Hace nueve años que quería morir. Tenía tanto dolor que pensé que no sobreviviría… Luego me dijeron que mis lesiones probablemente afectarían mi fertilidad y que no podría tener hijos y ahora soy una feliz mamá”, comentó.