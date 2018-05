Se gradúa 70 años después de haber dejado la universidad - Emisoras Unidas

Un veterano estadounidense que participó como piloto aviador, en la Segunda Guerra Mundial, obtuvo su título universitario a los 96 años de edad.

Luego de 70 años de haber dejado las aulas, Bob Barger se graduó el sábado pasado de la Universidad de Toledo, en Ohio, Estados Unidos, después de una revisión de sus apuntes de finales de la década de los 40, que mostraron que completó los cursos suficientes para calificar para un título de asociado.

El hombre regresó a la Universidad después de la guerra; sin embargo, sus obligaciones para mantener a su familia lo obligaron a buscar un trabajo, y abandonó sus estudios, situación por la que declaró que nunca pensó que lograría obtener su título.

Vestido con el clásico birrete y toga, Barger no paraba de sonreír mientras miraba su diploma.

Congratulations to Bob Barger, a 96-year-old WWII veteran who will be graduating during this weekend’s commencement ceremony! #GoRockets pic.twitter.com/0O9DTNZRWr

— The University of Toledo (@UToledo) 1 de mayo de 2018