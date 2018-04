Se hace millonario de la noche a la mañana gracias a su equipo - Emisoras Unidas

Paul Long decidió comprar un billete de lotería para celebrar el triunfo de su equipo, el Leyton Orient del futbol inglés, lo que no se esperaba, es que fuera a salir ganador.

El Leyton Orient de la quinta división de Inglaterra, no ganaba desde el 26 de diciembre de 2017, por lo que el hombre de 55 años entusiasmado por la victoria de su equipo, decidió comprar un boleto de lotería.

Al día siguiente Long resultó ser el ganador del sorteo del 24 de marzo, un total de 9 millones de libras, unos 13 millones de dólares.

La fortuna de Paul no había sido tan buena últimamente ya que se encontraba desempleado, debido a una lesión, además de que había sido abandonado por su actual pareja con la que duró cinco años.

Ahora con esta cifra millonaria, Paul aseguró que “lo mejor de este triunfo es que es lo suficientemente grande como para compartirlo con los más cercanos y asegurarme de que todo el mundo esté bien atendido”.

Paul Long’s story is a fantastic one and the Club were honoured to be there to support him as he celebrated his lottery win.

Everyone at the Club wishes him and his family every happiness for the future!#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/v0MnJNB6qP

— Leyton Orient (@leytonorientfc) 28 de marzo de 2018