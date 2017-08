Se refuerza la seguridad en la consulta externa y otras áreas del Roosevelt

Compartir Facebook

El subdirector del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, aseguró que a partir de hoy, en la consulta externa de este centro asistencial se están reprogramando las citas a los pacientes, y se están tomando medidas de cómo ingresan las personas al edificio.

¿Cómo está la seguridad en el área?

Hay mucho temor porque entre los pacientes y el personal porque no sabemos en qué momento pudiera suscitarse un nuevo evento como el de la semana pasada. El personal teme por su bienestar, aunque tenemos el apoyo de distintas instituciones para mejorar la seguridad.

¿No hay suficiente seguridad?

Hemos mejorado. Tenemos efectivos del Ejército de la PNC, ya hablamos con la planta central del Ministerio de Salud para contratar más seguridad.

Recordemos que este Hospital es una institución grande que tiene varias entradas. A diferencia del Hospital General San Juan de Dios, cuya infraestructura es vertical, la infraestructura es horizontal… tiene más áreas de ingreso y por eso estamos siendo más cautelosos.

¿Qué medidas han tomado?

La entrada del personal es más estricta, se revisa marbete y gafete de identificación, quien no tiene los dos, no ingresa. Algunos se quejan de que tienen más de 20 años de trabajar en la institución, pero si no llegan bien identificados, no entran.

¿Cómo está el traslado de reos al hospital?

Son pláticas que tienen Salud y Gobernación para ver qué se puede hacer. Indiscutiblemente alguien que esté en riesgo su vida, hay que atenderlo, somos seres humanos. Pero otros tratamientos, como exámenes de rutina, pueden ser atendidos en los centros penitenciarios o hospitales móviles… esos pueden ser la solución.

