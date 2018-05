Este auto se robó las miradas en la boda real - Emisoras Unidas

El príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle, tras celebrar la boda real, abandonaron el castillo de Windsor en un espectacular Jaguar E-Type Concept Zero, una readaptación eléctrica de última generación al clásico que la marca lanzó al mercado en 1968 y con el que causó una verdadera sensación en todo el mundo.

Este vehículo se mantiene fiel al original en casi todo, salvo el motor.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 de mayo de 2018