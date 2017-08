Seis civiles y un policía heridos en un segundo ataque en España

Compartir Facebook

Twitter

Seis civiles y un policía resultaron heridos este viernes cuando un vehículo arrolló a la multitud en una localidad al sur de Barcelona, horas después de que un atropello dejó 13 muertos en las Ramblas, informó un portavoz del gobierno regional.

El ataque acontecido en la turística localidad de Cambrils, a 120 kilómetros de la capital catalana, culminó con un tiroteo en el que murieron los cinco “presuntos terroristas” implicados, informó la policía de esta región del noreste de España.

Cuatro de ellos fueron abatidos en medio del tiroteo y el quinto murió posteriormente a causa de las heridas sufridas.

“Algunos de ellos llevaban cinturones explosivos”, informó una portavoz del cuerpo policial, añadiendo que los agentes estaban procediendo a detonarlos de manera controlada.

Entre los seis civiles heridos, dos están graves, mientras que el agente herido está en estado leve, añadió la policía. Por su parte, el servicio de emergencias reportó un herido en estado crítico.

“Los presuntos terroristas circulaban en un Audi A3 y presumiblemente arrollaron a diversas personas, hasta que chocaron con una patrulla de Mossos d’Esquadra (la policía regional de Cataluña) y se inició el tiroteo”, afirmó el portavoz del gobierno catalán.

El suceso se produjo en la zona marítima

“De repente se escucharon tiros, “pam, pam, pam”, y gritos y más gritos. Me he tirado a la playa sin moverme. No piensas, solo piensas en irte”, dijo a la AFP Joan Marc Serra Salinas, un camarero de 21 años que estaba cerca del lugar de los hechos.

“Estábamos allí en el paseo marítimo, hemos escuchado disparos, pensamos “serán cohetes”, pero era un disparo después de otro”, explicó Markel Artabe, trabajador de un restaurante de 20 años.

La policía trabaja sobre la hipótesis de que este suceso está vinculado al atropello masivo ocurrido en Barcelona reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico y la explosión el jueves de madrugada de una casa en Alcanar (200 km al sur) donde sospecha que se preparaban artefactos explosivos.

Al empezar la operación, la policía y los servicios de emergencia habían pedido a los vecinos de esta localidad confinarse y no salir de casa.

Dos personas, un español y un marroquí, fueron detenidas por la tarde en relación al atentado en Barcelona reivindicado por los yihadistas del Estado Islámico.

Pero el conductor de la furgoneta que arrolló a la multitud en una de las arterias más frecuentadas de la capital catalana consiguió huir, según el último balance del gobierno regional.

Más de un centenar de personas quedaron heridas y entre las víctimas había al menos 18 nacionalidades distintas.

Con información de AFP