Seis muertos en un alud de tierra en una mina abandonada de jade en Birmania - Emisoras Unidas

Al menos seis personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en una mina abandonada de jade en el norte de Birmania (Myanmar), informó hoy la prensa local.

El accidente ocurrió el jueves en un yacimiento de la localidad de Hpakant, en el estado Kachin, cuando una ladera se desprendió sorprendiendo a varias personas que rebuscaban entre los desechos de la excavación, publica este sábado el diario oficialista “Global New Light of Myanmar”.

Las excavaciones en el área de la ciudad de Hpakant son una zona de riesgo debido a los numerosos derrumbes registrados que han causado la muerte de centenares de personas que escarbaban de manera ilegal las montañas en busca de jade.

Footage of clash between #Rakhine labourers and #Myanmar police in #Hpakant Township #Kachin State. According to the man who posted this footage on #Facebook, 2 Rakhines and a police killed. No local and foreign media coverage. See thread – pic.twitter.com/TfiZdISVIz

— Ro Nay San Lwin (@nslwin) November 8, 2017