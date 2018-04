Selección de seis candidatos a Fiscal General fue transparente, coinciden analistas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ayer fueron seleccionados por la Comisión Postuladora los nombres de los seis candidatos que deben integrar la nómina que debe ser entregada al presidente Jimmy Morales para que elija al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), sucesor de Thelma Aldana.

Ellos son:

Brenda Dery Muñoz: Fue la primera candidata en ser incluida en la nómina de seis candidatos a fiscal General, luego de superar los 10 votos necesarios.

María Consuelo Porras: Es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Obtuvo 13 votos a favor

Miguel Ángel Gálvez Aguilar: Juez de Mayor Riesgo B. Obtuvo 14 votos a favor.

Patricia Elizabeth Gámez Barrera: Es jueza de Primera Instancia Penal de turno de Sacatepéquez. Obtuvo 14 votos a favor

Gladys Verónica Ponce Mejicanos: Fue fiscal y ex abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Obtuvo 15 votos a favor.

Édgar Estuardo Melchor Solórzano: Es egresado de la Universidad Mariano Gálvez. Actualmente es jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP. Obtuvo 15 votos a favor

Para conversar acerca de cuál debe ser el perfil idóneo del nuevo Fiscal General, el programa A Primera Hora invitó a Mario Fuentes Destarac, abogado integrante de Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), y a Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.

Ambos coinciden en que el proceso de selección de la lista de los seis fue transparente y que la Comisión Postuladora cumplió con su trabajo.

Mario Fuentes Destarac

Reacción positiva

Se ha demostrado que el proceso de selección a través de comisiones de postulación no es malo… puede funcionar bien si tiene procedimientos internos bien establecidos y una vigilancia ciudadana que le dé seguimiento a los pasos que se vayan dando.

Después de un largo proceso se ha llegado a la nómina de seis candidatos como lo establece la Constitución. Ahora le corresponde al Presidente hacer su evaluación objetiva y escoger al Fiscal General que ocupará el cargo a partir del 13 de mayo de este año hasta el 13 de mayo de 2022.

¿Habrá gallo tapado?

El gato encerrado siempre puede haber, pero creo que ha sido bastante transparente el proceso. Originalmente eran 39 profesionales los postulantes que sufrieron el proceso selectivo. Hemos llegado al final del recorrido con seis profesionales.

En esta vida, decía Francesco Carnelutti, los funcionarios del sistema de justicia deberían ser semidioses, estar encima de la calidad humana, pero tenemos que escoger a una persona humana. Siempre existirán los cuestionamientos y las críticas.

#EUFiscalGeneral Fuentes Destarac: “Quien va a designar es el Presidente quien es uno de los principales actores de la disputa con CICIG”. pic.twitter.com/hwOAgFfU7U — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 17, 2018

¿Debería haber entrevistas públicas?

El Presidente debe hacer su propia evaluación objetiva, ojalá pudiera ser transparente y pública. La Comisión de Postulación hizo un buen trabajo, a pesar de la Ley de Comisiones de Postulación, que yo cuestiono. Yo creo en la selección por oposición, abiertamente.

No existe una regulación específica para que el Presidente ejecute un procedimiento. Sin embargo, ya tiene seis nombres que no están cuestionados. La tiene complicada, tiene que designar al Fiscal General entre esos seis nombres. Se está cumpliendo el objetivo mantener el objetivo del fortalecimiento del Ministerio Público.

Son los mejor calificados

El hecho de que sean cuatro mujeres y dos hombres es interesante, porque hay un desbalance. Es una buena ejecutoria para las mujeres. Hay aspirantes de primer orden para este caso.

En el sistema de justicia, las mujeres están teniendo un protagonismo muy importante en Guatemala. Ahora la puntuación es irrelevante para la etapa que corresponde ahora.

#EUFiscalGeneral Fuentes Destarac: “Se llegó a un buen trabajo, eso está convalidando la postulación. Con la vigilancia ciudadana funciona mucho mejor”. pic.twitter.com/53Ei0ER529 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 17, 2018

Reto del Presidente

El Presidente debe superar el perfil de la Comisión. Evaluar el carácter e integridad del Fiscal, eso es sumamente importante. Deben ser dos elementos clave. Luego el tema de la integralidad del Derecho. Escoger al candidato que no solo sea penalista, porque le toca participar de oficio en todos los actos constitucionales. Que tenga cualidades administrativas.

Conflicto con la Cicig

En este momento el tema del enfrentamiento con Cicig no debería influir en la decisión, sino el legado que dejará a la ciudadanía. Debe pensar en eso y dejar pensar en su mundito pequeño familiar.

De la consulta popular el Presidente salió airoso. El tema de Belice ya es un asunto de trascendencia para su mandato. Ahora le toca un segundo hito, que es la designación del Fiscal, que trascenderá su Presidencia.

Hay amparos pendientes

Hay ocho amparos en la corte de Constitucionalidad (CC), respecto del proceso de selección de Fiscal. Esa es una tentación de la CC de querer intervenir en este proceso que ha sido positivo. Yo esperaría que la CC suspendiera esos amparos de inmediato, ya que ya no tienen materia.

Carmen Aída Ibarra

Se cumplió con la legalidad

Tengo una visión bastante positiva al final de todo lo ocurrido. Se cumplió con la formalidad y la legalidad. Los resultados suelen ser controversiales, siempre hay descontentos porque algunos pasaron y otros se quedaron en el camino.

La trasparencia nos permitió analizar los instrumentos de evaluación y la discrecionalidad como se aplicó la tabla de gradaciones no para favorecer o afectar a los participantes. En cada caso aplicaron criterios diferentes que en algún momento fueron contradictorios de un día a otro.

Puntos regalados

Alguien de los candidatos había trabajado en materia penal, pero no tenía diez años en eso. La duda estaba: ¿Le damos los 25 puntos o no? Pero esa etapa ya pasó. Podemos hacer algunas consideraciones de crítica sobre la forma como calificaron. Qué eso de regalar puntos solo por participar en una prueba psicométrica no vale.

La Comisión tomó una decisión, creo que quedaron en el camino los personajes más cuestionados y eso es bastante positivo. Hay cierta tensión porque algunos no están satisfechos con lo que quedó, otros tienen mucho temor, candidaturas como las dos con mejor punteo: Brenda Muñoz y Consuelo Porras.

#EUFiscalGeneral Ibarra: “Ojalá el Presidente se decante por el perfil más idóneo y no piense en sus intereses y de su familia”. pic.twitter.com/qhjsYl7iSe — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 17, 2018

¿Qué busca el Presidente?

El temor que existe es que el Presidente no tome como punto de referencia el punteo que sacaron o la votación recibida. El temor es que se decante por una tercera vía: ¿quién va a ser su caballero andante que luche contra la Cicig e Iván Velásquez, o quién va a moderar el proceso que se sigue contra su hijo y su hermano, o por los temas que tiene en el Congreso?

El Presidente va a querer un perfil que le dé garantías de cierta sumisión y yo esperaría que no haya ningún perfil de esos entre los candidatos. Yo esperaría que el nuevo Fiscal se apegue al perfil propuesto por la Comisión, tener independencia respecto de poderes públicos, económicos, políticos. Nosotros respaldamos perfiles, no personas.

¿Se necesita una Thelma Aldana II?

El nuevo Fiscal tiene que construir su propia gestión, su ruta, pero la expectativa es que le dé continuidad a las políticas institucionales que han sido de beneficio en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Pero también que se ocupe de aquellos fenómenos criminales que afectan a la sociedad de una manera profunda que tienen un impacto social, pero que no se ven.

¿Qué se juega el Presidente?

Más que él, se juega el país. Estamos en un año preelectoral. El Presidente ya comienza una caída en el ejercicio del poder puro. Se quedará ejerciendo el cargo de manera formal.

Lo que se juega es terminar su período y llegar al final con cierta fortaleza. Que gane al no elegir a alguien bajo condiciones de ‘tu me ayudas’, sino que haga un análisis de qué sería lo mejor para el MP y para el país.

Sin embargo, no sé si tenga la capacidad de abrir su pensamiento a eso, o si estará decidiendo encerrado con sus asesores, que lo han asesorado mal en cuanto a los temas relacionados con la administración de justicia.

#EUFiscalGeneral Ibarra: “Ese conflicto tal cual lo hemos visto es de parte del Ejecutivo y lo lleva por un lado el Presidente y por otro lado la Cancillería. Lo que suceda con la Comisión (CICIG) afecta al Ministerio Público”. pic.twitter.com/ZnoT2yl8Vv — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 17, 2018

Que pare el pleito

Que pare de cometer los errores en que ha estado incurriendo. Que frene el pleito ocioso que tiene contra la Cicig y el Comisionado y que se concentre en dejar algo bueno para el país.

Creo que con los resultados de la Consulta, la elección del Fiscal debería darle un segundo aire. Eso sería bueno para el país. No hay que tener una visión aislada. Está en juego todo el ámbito de la Contraloría y la relación forense entre la Contraloría y el MP.

¿Qué pasaría con los casos del juez Miguel Ángelo Gálvez, si fuera electo Fiscal?

El juez Gálvez tiene varios casos en etapa intermedia, que ya han avanzado. Se tendrá que nombrar otro juez trasladar los casos a otro Juzgado de Alto Impacto. No tendría que fracasar nada de lo que ya está avanzado. Tendría que ser un juez independiente, tipo Gálvez o Éricka Aifán, no Mynor Moto.

