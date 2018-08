Senador Patrick Leahy anuncia evaluación del plan de Alianza para la Prosperidad - Emisoras Unidas

Leahy indicó en un comunicado: “Hay dos realidades innegables en Guatemala: la gente está harta de la corrupción, la violencia y la impunidad que aquejan a ese país, y los que están en el poder harán lo que puedan para evitar la justicia. Es por eso que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se estableció hace 11 años, y es por eso que hoy en día no es menos necesario”.

“El anuncio del presidente Morales, en compañía de militares uniformados, de que se opone a la renovación de la CICIG, pocos días después de que la Corte Suprema remitiera al Congreso una petición para levantar su inmunidad por violar las leyes de financiamiento de campaña, ha puesto estas dos realidades en una curso de colisión. Ahora le corresponde al pueblo guatemalteco, a la judicatura y al Fiscal General asegurar que este intento de perpetuar la impunidad no tenga éxito”, manifestó en un comunicado.

Leahy REAX To The Decision Of Guatemalan President Morales To Oppose The Renewal Of The International Commission Against Impunity https://t.co/gAJNnP12zm pic.twitter.com/1q73qvwgOU

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) 31 de agosto de 2018