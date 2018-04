Senadora rusa se vuelve viral por peinarse como Marge Simpson - Emisoras Unidas

La senadora rusa Valentina Petrenko se volvió famosa, por no por su labor política, sino por su parecido con Marge Simpson.

La peculiar cabellera de la funcionaria soviética, originaria de Kazajistán, ha sido comparada en redes sociales con el peinado de Marge Simpson, tema que incluso se ha convertido en objeto de discusión nacional y de burlas.

Aunque la funcionaria se graduado del Instituto Pedagógico del Estado de Rostov como profesora de biología y química, hable a la perfección el polaco, inglés y español; y haya sido reconocida con una Orden de Honor, regularmente debe responder más sobre su esponjado peinado.

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV

“Estoy tan cansada de responder a estas preguntas” afirmó la senadora.

I don't know anything about Valentina Petrenko except that I think I'm going to take a picture of her to the barber for my next haircut. pic.twitter.com/mtATgddCbX

— ShaneShane (@shaneisland) 15 de marzo de 2017