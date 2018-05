Sergio Ramos firma la paz tras el Clásico posando con la camisola de Iniesta - Emisoras Unidas

Sergio Ramos ha reconocido el valor y la importancia del partido por ser el último enfrentamiento entre sendos equipos para Andrés Iniesta.

El capitán madridista ha publicado en Twitter una foto en la que posa con una camiseta del jugador azulgrana, dedicada por él mismo: “Para mi compi Sergio, por muchos momentos juntos y otros de rivales. Gracias y suerte”.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night’s will be remembered as Iniesta’s Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 de mayo de 2018