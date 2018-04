Shakira admite que no se siente como un "sex-symbol" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Aunque Shakira es célebre por sus bailes imposibles y sensuales en sus videos y giras, la intérprete de Me enamoré y Trap no se mira así misma de esa forma, es más nunca se ha sentido del todo a gusto con esa reputación de “Mujer Fatal”.

“Yo no me siento como un sex-symbol. Es posible que mucha gente me perciba como tal, y que otra tanta no lo haga. Para otros soy alguien que les ha acompañado a lo largo de sus vidas con mi música y hacia quien sienten cariño. Algunos días sí que pienso: “Ohhh, estoy impresionante”. Pero tengo muchos otros en los que voy con pantalones deportivos y un moño. Supongo que todas las mujeres tenemos ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales trabajadoras y un poco sexys. Todas somos capaces de tener ese equilibrio, a cualquier edad”.

It’s a red and Black day! Shak Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el Abr 10, 2018 at 8:07 PDT