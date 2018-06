Shawn Mendes juega hockey, habla sobre los calzoncillos de Justin Bieber y muestra ser un gran fan de Harry Potter en nuevo Carpool Karaoke - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Shawn Mendes – cantante, compositor, adolescente, actual poseedor del primer puesto de Billboard para su nuevo álbum homónimo – acaba de ser protagonista del nuevo segmento de Carpool Karaoke en el Late Late Show de James Corden el lunes por la noche.

Mendes y Corden cantaron los éxitos del artista, desde “There’s Nothing Holdin ‘Me Back” hasta “In My Blood” y “Lost in Japan” de su nuevo álbum, y sus éxitos anteriores como “Mercy” y “Treat You Better”. Pero también se tomaron el tiempo para bromear, charlar sobre su carrera, su afecto mutuo por Justin Bieber y su amor por Harry Potter.

Pero realmente lo llevan a otro nivel cuando se bajan del auto y entran a una pista de hockey donde Mendes se enfrenta al portero Corden, mostrando su destreza en el hielo. Corden, lamentablemente, no tiene el mismo nivel de comodidad en la pista.

El video ya cuenta con más de dos millones de vistas en youtube.

Shawn Mendes es su tercer álbum número uno consecutivo, y su gira será la próxima primavera.