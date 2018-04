¿Si eso de casaquear por whatsapp no se te da?, aqui te damos algunos consejos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Desde que se conocieron la conversación fluyó como si fueran dos viejos amigos. Los mensajes aleteaban del uno al otro como una mariposa que anuncia la primavera; sin embargo, de un día para otro, las mariposas empezaron a emigrar. Las bromas que venían después de los memes se convirtieron en un estéril “jaja”. Las palabras mutaron a emojis hasta que llegó el día en que los mensajes enviados se quedaron en una solo cheque y su bella foto de perfil dejó de ser visible, al menos para él.

Whatsapp es el escenario de cientos de romances fallidos como éste. Con tantas herramientas para aparentar que somos ocurrentes, amables y hasta inteligentes, seguimos encontrando la forma de quedarnos en visto. Existen muchas razones que pueden explicar un fracaso amoroso, pero si has hecho alguna de las siguientes cosas mientras chateas con esa persona especial, que no te sorprendan los eternos cheques azules

La regla de los tres días

Si viste How I met yout mother, quizá recuerdes ese momento en el que Barney le explica a Ted por qué no debes contactarte con alguien hasta que hayan pasado tres días desde que te dio su número. Bueno, tienes que saber que ninguna persona sana querría a un Barney en su vida. Olvida lo aprendido y escribe cuando creas que es oportuno.

Disimula la desesperación

Bueno, ya escribiste ¿y ahora? antes de que te emociones y le cuentes lo bonito que suenan sus apellidos juntos, espera su respuesta. Sé paciente y deja que la otra persona haga lo suyo. Si el silencio se prolonga por varios días, te está comunicando algo: no quiere hablar contigo.

No seas tu tía

¿Tu tía te pregunta si te gusta Piolín? No, ¿verdad?. Entonces, tú no mandes cualquier meme sin saber qué le divierte, le interesa o le ofende. Si ignora tus mejores memes o solo contesta “jaja”, sigue adelante, esa persona no te merece.

Keep calm and send emojis

¿Triste? ¿Ruborizado? ¿Atravesando por un episodio maniaco? Hay un emoji para todo eso. Nuestro cerebro interpreta los emojis como emociones (no como palabras), así que usar sabiamente este recurso puede ayudarte a tener conversaciones más profundas. Pero, ¡cuidado! si alguien limita sus respuestas a emojis, está demostrando que no tiene mucho que decirte.

Uno puede ser encantador con emojis y memes; con tonos de voz, no tanto. Whatsapp fue creado para que las personas tímidas tuvieran una oportunidad de socializar. Por favor, no desvirtues su misión: si tienes algo muy largo que contar, invítale un café y platiquen en persona.

No amigo, nadie te pidió tus dick pics

Todas quisiéramos vivir en un mundo donde aclarar esto no fuera necesario, pero mientras llegamos a ese momento de la civilización, mantengan sus fotos donde sólo ustedes puedan verlas.

Y no, pedir nudes en las primeras tres líneas de la conversación no te hace mejor que quienes las mandan sin que se las soliciten.

Oculta los cheques azules, es por tu bien

No, uno no oculta las confirmaciones de lectura (las palomitas azules) y la última hora de conexión para hacerse el interesante. Lo hacemos para preservar la paz mental. Si no sabemos si leíste o no el mensaje, dejamos de atormentarnos preguntando por qué no contestas. Queremos evitarnos el horror de comprobar que, pese a que el crush se conectó hace cinco minutos, sigue sin responder el mensaje que le enviamos hace 37 horas, 23 minutos y 14, 15, 16 segundos.

Nadie te debe explicaciones

Si no te contesta, quéjate con tus amigos o escríbelo en tu diario, pero no le reclames, ni le mandes indirectas por otras redes sociales. Nada ahuyenta más a una potencial pareja que mostrarnos demandantes y exigentes.

Aprende a retirarte

Que una persona te responda los mensajes o se ría de tus bromas no significa que le gustes. Puede que por amabilidad te conteste, pero si no te sigue la conversación, no concreta los planes que le propones y nunca te cuenta nada sobre su vida, estás chateando con una persona tan cortés, que le da pena decirte: por favor ya no me escribas.

Lleva la charla al siguiente nivel

Y no, no nos referimos al sexting; sino a esa aterradora dimensión donde tienes que contestar de inmediato y no puedes ocultar el sudor de tu frente. Sí, hablar cara a cara da miedo, pero si después de días tras la pantalla, esa persona responde, te platica de su día y hasta te manda memes, tienes una posibilidad. Aprovecha el terreno que ganaste por Whatsapp y lleva la química a una cafetería.